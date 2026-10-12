José Manuel Legazpi, artista naronés: “Para mí, la música es la costura de la obra, lo más importante”

El libro de Legazpi, ilustrado por Lidia aborda temas como la imaginación y la gestión de las emociones Jorge Meis

Este mismo mes, uno de los fundadores y codirectores de la academia musical 2plicas (Narón), José Manuel Legazpi, ha decidido ir más allá de las aulas para sacar a la luz ‘Oto, o xigante comenubes’.

El cuento, ilustrado por su hijastra, Lidia Amado, se presentó el pasado día 3 en la librería Day, establecimiento que ha asumido la coedición de la obra. Para conocer los detalles de este relato con banda sonora propia, hablamos con su autor.

¿De dónde surge el personaje que protagoniza la obra?

Cuando era pequeño e iba al colegio, no me enteraba, me despistaba nada más entrar en clase y se me iba la cabeza a las nubes. Ahora se diagnostica todo, lo llamamos TDAH, o como quieras. Oto dio vida a esa experiencia para compartirla con otros niños a los que les pasó lo mismo que a mí.

Aparte de la historia y las ilustraciones, el libro cuenta con canciones. ¿Qué llegó antes en este trabajo, la música o el cuento?

Todo nació a partir de una canción, titulada ‘A marcha do xigante lambón’, que cantamos con los niños y niñas de la academia. Ese tema me dio la idea y derivó en otras canciones. Algunas ya estaban compuestas antes del libro y las reciclé porque encajaban con la historia. Fui enlazando todo con la banda sonora.

Para mí, la música es la costura de la obra, lo más importante del cuento. La historia también es crucial, pero la música lleva a ella; al final es la que define las emociones y la que hace que nos preguntemos a qué saben las nubes. Al final la obra surgió de la música y de mi trabajo con mi mujer Sofía y mi hijastra Lidia, que se encargó de ilustrar el libro.

¿Cree que se promueve lo suficiente la gestión y la inteligencia emocional en las escuelas?

Diría que no porque estamos en un sistema educativo de la revolución industrial. Mejoró mucho, pero se basa en la nota. No en aprender, sino en alcanzar una cualificación. Los profesores también tienen esa presión de que los niños tienen que aprobar, pero lo importante es que aprendan, cada uno a su ritmo.

Lo de las emociones se va perdiendo porque tenemos muchos estímulos, entra todo por los ojos y el cerebro no trabaja. No puedes observar una puesta de sol o darle un abrazo a tu padre y sentir ese abrazo. Y todo es consumir. Me veo reflejado en eso porque yo también formo parte de esa vorágine. Intento salir y con los años lo estoy aprendiendo, pero cuesta.

Algunas personas piensan que esa sobreestimulación se percibe hasta en dibujos animados...

Claro, supongo que será por las ventas y los niños se enganchan a eso. El niño tiene que aprender a estar sentado en un sitio y dejarlo que se aburra y juegue con lo que tenga en la mano. Cada padre que haga lo que quiera porque yo cometí errores y no hay ningún libro de instrucciones, pero sí es cierto que los dibujos de ahora son frenéticos. Igual que los juegos de las consolas, que son adictivos, buscan esa adicción. Lo mismo sucede con la música.

Tú ahora entras en Spotify y lo que importa son los 20 primeros segundos. Antes salía un disco y lo escuchabas entero. Yo creo que es el capitalismo tan abrasivo hacia lo que es la venta, lo que nos lleva un poquito a hacer un montón de dibujos. Entras en Netflix y ¿qué eliges? Accedes a una plataforma y piensas “no sé lo que elegir”. A veces el exceso también provoca eso, que los dibujos tengan menos calidad. Hay más abundancia, igual que con lo demás.

Como en todos los relatos, este guarda un mensaje. ¿Cuál es?

La grandeza no sirve de nada si nos aísla; su verdadero propósito es volver a los brazos de quienes nos quieren, de disfrutar de las cosas sencillas e incluso del aburrimiento, que forma parte del desarrollo de la imaginación. Esa es la síntesis del cuento.