El PP de Narón dará comienzo al curso político el próximo sábado con una comida en Río do Pozo

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El Partido Popular de Narón ha anunciado tanto a sus afiliados como a sus simpatizantes que organizará una comida esta semana para celebrar el inicio del curso político.

En concreto, la formación liderada por Germán Castrillón se reunirá el próximo sábado día 17 de octubre en el hotel Valcarce (avenida Gonzalo Navarro), a las 14.00 horas. Además del candidato a la Alcaldía por la agrupación, la previsión es que también acudan el resto de concejales: Tania Novo Mouriz, Nuria Yáñez Freire, Gonzalo Iglesias Blanco, Ana Vanesa Bouzamayor Villasusos y Pedro Portela Parga.

Sin embargo, el banquete también contará con la presencia de otros miembros, como es el caso del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño; y el secretario provincial del PP, Evaristo Ben Otero.

Mediante este evento, los de Castrillón pretenden reunir a todos los vecinos y vecinas de la localidad que apoyan a la formación y hacer balance de la situación y las necesidades de la localidad. Asimismo, la agrupación aprovechará la cita para comenzar a establecer sus objetivos de cara a las elecciones municipales de mayo.

Desde el partido invitan a toda la ciudadanía a participar en la jornada e informan de que el precio de la comida será de 25 euros. Los interesados deberán reservar llamando al número 676 857 909 o al 626 332 382.

Reproches al Concello

Han sido varias las críticas realizadas al Ayuntamiento por parte de los populares naroneses durante estos meses. Una de las últimas fue en septiembre, cuando los de Germán Castrillón reclamaron en el pleno municipal una urbanización integral en la calle Concepción Arenal, entre las carreteras de Castilla y A Gándara.

Según su propio portavoz, la vía necesita un proyecto urbanístico que permita renovar el firme, instalar aceras accesibles y mejorar tanto los pasos de peatones como la iluminación pública, entre otros objetivos, para dar respuesta a “las necesidades reales de la zona”, puesto que da servicio a muchos vecinos, comercios y establecimientos.

Aparte de esta moción, hubo otra presentada por el partido que también terminó siendo aprobada. En esta, el PP solicitaba al gobierno local liderado por Marián Ferreiro que se procediese a revisar las deficiencias detectadas en las obras llevadas a cabo entre la calle Río Inxerto y la avenida de Santa Icía. Para el Partido Popular de Narón, las precipitaciones registradas el pasado mes de agosto evidenciaron varios defectos en las actuaciones ejecutadas, algunos de ellos relacionados con la evacuación del agua y otros desperfectos que, desde su punto de vista, podrían causar filtraciones tanto en portales como en diferentes establecimientos del área.