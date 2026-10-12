Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

El BNG de Narón critica el estado de las aceras en la avenida Souto Vizoso y exige su reparación

Los nacionalistas denuncian que una vecina sufrió lesiones tras caer en la zona afectada

Redacción Ferrol
12/10/2026 19:37
bng avenida souto vizoso cedida
La formación exige que se arreglen los desperfectos cuanto antes
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Bloque Nacionalista Galego de Narón ha denunciado la situación que están viviendo los vecinos y vecinas de la avenida Souto Vizoso. En concreto, la formación ha señalado que la zona cuenta con aceras en mal estado y advierte de que, la semana pasada, una viandante sufrió lesiones por caer en dicha zona.

“É moi grave porque ademais non é a primeira”, afirmaron en sus redes sociales, además de añadir que si esto sucede a 50 metros del Ayuntamiento, qué se puede esperar en el resto de los “barrios e parroquias”.

Debido a estos sucesos, los miembros del BNG se han mostrado convencidos de que el gobierno liderado por Marián Ferreiro “non dá máis de si” y han exigido que se reparen los desperfectos presentes en la avenida afectada.

Pese a que la titularidad de la avenida pertenece a la Diputación de A Coruña, la formación defendió que el mantenimiento de las aceras es “cousa da administración local”, motivo por el cual consideran urgente que el Consistorio tome cartas en el asunto y evite que se repitan este tipo de incidentes.

Esta no es la única crítica por parte de los nacionalistas naroneses al gobierno municipal. Ejemplo de ello son las que tuvieron lugar el pasado mes de julio debido al estado de la calle Reis Católicos, en el barrio de A Solaina, tras las obras ejecutadas en el área.

Narón vista general parque Xuvia

El BNG de Narón exige un plan integral que permita humanizar y poner en valor el barrio de Xuvia

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620