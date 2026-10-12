El BNG de Narón critica el estado de las aceras en la avenida Souto Vizoso y exige su reparación

La formación exige que se arreglen los desperfectos cuanto antes Cedida

El Bloque Nacionalista Galego de Narón ha denunciado la situación que están viviendo los vecinos y vecinas de la avenida Souto Vizoso. En concreto, la formación ha señalado que la zona cuenta con aceras en mal estado y advierte de que, la semana pasada, una viandante sufrió lesiones por caer en dicha zona.

“É moi grave porque ademais non é a primeira”, afirmaron en sus redes sociales, además de añadir que si esto sucede a 50 metros del Ayuntamiento, qué se puede esperar en el resto de los “barrios e parroquias”.

Debido a estos sucesos, los miembros del BNG se han mostrado convencidos de que el gobierno liderado por Marián Ferreiro “non dá máis de si” y han exigido que se reparen los desperfectos presentes en la avenida afectada.

Pese a que la titularidad de la avenida pertenece a la Diputación de A Coruña, la formación defendió que el mantenimiento de las aceras es “cousa da administración local”, motivo por el cual consideran urgente que el Consistorio tome cartas en el asunto y evite que se repitan este tipo de incidentes.

Esta no es la única crítica por parte de los nacionalistas naroneses al gobierno municipal. Ejemplo de ello son las que tuvieron lugar el pasado mes de julio debido al estado de la calle Reis Católicos, en el barrio de A Solaina, tras las obras ejecutadas en el área.