El obispo inaugura con una misa las obras de Santa Rita de Xuvia

Misa en Santa Rita de Xuvia Cedida

El obispo de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos, inauguró este sábado las recientes obras de mejora de la iglesia de Santa Rita de Xuvia, en Narón, culminando de ese modo el proceso de restauración y pintado exterior llevado a cabo durante los últimos meses en el templo.

Fernando García, presidió así la eucaristía de acción de gracias por la finalización de los trabajos, que se celebró por la tarde. Como se recordará, los trabajos dieron comienzo el pasado 14 de mayo y llegaron a su fin el 16 de septiembre, como se informó en estas páginas.

La intervención fue ejecutada por Pinturas Grandal, de Narón, y permitió actuar sobre el conjunto exterior del templo, mejorando tanto su conservación como su aspecto exterior, muy afectado yo el desgaste de la lluvia y las inclemencias meteorológicas.

Los trabajos incluyeron la limpieza y sustitución de los adobes deteriorados, la extracción de las partes dañadas y la restauración de elementos que se habían desprendido con el paso del tiempo. Asimismo, se procedió también a la limpieza y sustitución de los canalones y bajantes que presentaban daños, así como al pintado exterior de todo el perímetro de la iglesia.

El coste final de la obra ascendió a 158.715,70 euros, tal y como se informa desde la administración diocesana. Para su financiación, la parroquia contó con una subvención del Obispado de 30.000 euros a la que se sumaron otros 28.200 euros recaudados mediante donativos de particulares y entidades colaboradoras.

La comunidad parroquial de Santa Rita de Xuvia ha expresado su agradecimiento a todas las personas, instituciones y empresas que han hecho posible la ejecución de esta intervención y que contribuyeron a la conservación del templo y a otorgarle ese aspecto renovado que luce hoy.

Asimismo, el obispo Fernando García inaugurará de nuevo las obras de otro templo de la Diócesis, el parroquial de Piñeiros, en Narón. Será el próximo jueves 15 de octubre cuando el prelado se desplace a la parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados de la citada localidad naronesa, donde presidirá, a las 18.00 horas, la eucaristía con motivo del inicio de curso del equipo diocesano de Vida Ascendente.

Una celebración que permitirá inaugurar y bendecir también las obras realizadas en este templo, ejecutadas con un presupuesto de 38.784 euros y que se centraron en la reparación del suelo, la renovación del sistema de ventilación, rodapié y aislamiento. El coste de esta mejora ha sido asumido, íntegramente, por la economía de la parroquia, como informan desde el Obispado.