O Trece acogerá el 18 de octubre la XXV Feira do Mel e da Produción Primaria de Narón

Presentación de la feria, ayer, en la casa consistorial Concello

Narón se prepara para albergar la XXV Feira do Mel e da Produción Primaria, un evento ya consolidado en la localidad que tendrá lugar el próximo domingo 18 de octubre en el recinto ferial de O Trece, en Sedes.

La jornada, organizada por el Concello en colaboración con la delegación en Ferrolterra de la Asociación Galega de Apicultura (AGA), ofrecerá a los asistentes un amplio programa que combina la venta directa de productos apícolas con demostraciones gastronómicas, ponencias especializadas y degustaciones.

La presentación de la cita se llevó a cabo en las dependencias de la casa consistorial y contó con la participación de la edila de Festas, Mar Gómez, y el responsable comarcal de la entidad apícola, Rafael Díaz.

La XXIII Feira do Mel e Produción primaria llega al recinto ferial de O Trece Más información

En su intervención, la concejala puso en valor la trayectoria del evento, destacando que “chegar á edición vinte e cinco di moito do traballo de quen leva anos apostando por esta feira. É unha boa oportunidade para coñecer de preto o que se produce aquí e para levar a casa produto de proximidade”.

Por su parte, Díaz incidió en la importancia de este encuentro, al que acudirán profesionales que obtuvieron el reconocimiento en el certamen autonómico ‘Mel Cinco Estrelas’. “A de Narón é a única feira á que veñen os apicultores galardoados”, destacó el responsable de AGA, añadiendo que “levamos moitos anos formando xente, e o nivel que temos aquí é moi bo”.

Premiados

Este buen nivel queda reflejado, añadió Díaz, en los resultados del concurso el año pasado. A este respecto, explicó que de las seis mieles premiadas con el sello anteriormente mencionado, dos fueron elaboradas por vecinos de Narón, concretamente, en las categorías de miel monofloral de brezo y de eucalipto. Así las cosas, todos los ganadores de este certamen estarán presentes en el recinto ferial, lo que permitirá al público adquirir y probar una amplia representación de la miel más selecta de Galicia.

La feria abrirá sus puertas a las 11.00 horas y, treinta minutos después, comenzará la ponencia del profesional de la Cofradía de Pescadores de Ferrol Xesús Outes, bajo el título ‘Vivencias dun percebeiro’. El apartado culinario cobrará protagonismo a partir del mediodía con la exhibición ‘Cociñando con mel’, que servirá de preámbulo para una nueva demostración a las 13.00 horas, esta vez a cargo del pósito ferrolano, acompañada de una cata de productos del mar. De forma paralela, el recinto acogerá una sesión vermú que amenizará el ambiente hasta la pausa para el almuerzo, fijada entre las dos y las cuatro de la tarde.

La actividad se retomará por la tarde (17.00) con una conferencia divulgativa sobre ‘Polinización e biodiversidade, a importancia das abellas’, conducida por el propio Rafael Díaz. Media hora después se celebrará un magosto que dará paso a la degustación de las mieles triunfadoras del certamen ‘Mel Cinco Estrelas’ a (18.00).

Los que se acerquen hasta la feria podrán tomar parte, también, en distintos talleres orientados al público infantil, actividades divulgativas y disfrutar, además, de la exposición de láminas didácticas monitorizadas. La organización sorteará varias cestas con productos entre los asistentes y ofrecerá degustaciones gratuitas de pan y queso del país con ‘Mel Cinco Estrelas’ –de 12.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00–.