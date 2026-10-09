La charla del psicólogo Javier Aznar inaugura el próximo día 17 el curso de la Escola de Benestar

Maria Lorenzo La edila María Lorenzo con el cartel de la iniciativa

El próximo sábado 17 de octubre, a las 11.00 horas, el Café Teatro del Pazo da Cultura de Narón acogerá el inicio del nuevo curso de la Escola de Benestar. Lo hará con la conferencia gratuita titulada ‘Contar mi historia: por qué nuestra narrativa puede enfermarnos y también curarnos’.

Desde el Ayuntamiento naronés informan de que la ponencia correrá a cargo de Javier Aznar, un psicólogo clínico y terapeuta que dirige el Instituto de Psicoterapia Relacional y Narrativa en A Coruña.

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Como especialista en el tratamiento de víctimas de violencia y trauma, Aznar fundamenta su labor profesional en la intersección de la psicología narrativa y la teoría del apego. Durante su intervención, el experto explicará al público cómo el trauma relacional, especialmente aquel que se sufre durante la infancia o la adolescencia, tiene el efecto de quebrar por completo la continuidad de la experiencia vital. A este respecto, el psicólogo subraya que una parte esencial del proceso de curación consiste en recuperar la capacidad de narrar nuestra propia biografía, haciéndolo siempre desde un entorno seguro y con el acompañamiento adecuado.

La edila de Benestar, María Lorenzo, anima a la ciudadanía a acercarse esa jornada a las instalaciones del Café Teatro.