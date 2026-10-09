Hallan el cuerpo sin vida de hombre de 54 años fallecido en su vivienda de Piñeiros, en Narón

Imagen de archivo de la carretera de Castilla a su paso por Narón Daniel Alexandre

El cuerpo sin vida de un hombre de 54 años, vecino del barrio naronés de Piñeiros, apareció en la noche de este jueves en su vivienda de la carretera de Castilla, sin signos de violencia, confirman fuentes municipales.

El forense fue el encargado de coordinar el levantamiento del cadáver y la Policía Judicial de la Nacional se ocupó de las investigaciones. No obstante, confirma el Concello que el informe determina que las causas de la muerte fueron naturales.

Asimismo, en el operativo tomó parte la Policía Local de Narón. Fueron los padres del fallecido quiénes encontraron a su hijo y dieron aviso a los servicios de emergencias, desplazándose también Urxencias Sanitarias de Galicia-061 sin que se pudiese hacer nada por salvarle la vida.