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Narón

El deficiente estado del CEIP A Solaina, a debate en el Parlamento gallego

PSOE y BNG trasladaron la necesidad de acometer trabajos urgentes

Redacción Ferrol
09/10/2026 20:26
CEIP A Solaina recogida de firmas para pedir que reformen el colegio
Recogida de firmas en el colegio
Jorge Meis
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El estado en el que se encuentra el CEIP A Solaina de Narón y la necesidad urgente de acometer reformas en las instalaciones fueron abordados, de la mano del PSdeG-PSOE y BNG, en el Parlamento de Galicia.

Los socialistas, por medio del diputado Aitor Bouza, exigieron a la Xunta que incorpore la rehabilitación integral del centro en los presupuestos del próximo ejercicio. “A rapazada non pode nin ir mexar”, resumió la situación en su intervención, en la que calificó de “bochornosa” la situación de las instalaciones, advirtiendo, asimismo, que lo que demandan las familias “non son esmolas, son dereitos”.

Sin plazos para la obra

Por su parte, el parlamentario nacionalista Xosé Manuel Golpe advirtió a los presentes sobre las “graves deficiencias” que presenta el colegio, remarcando que lo que necesita “non son máis palabras, o que precisa son obras”. El diputado del BNG puso el foco, asimismo, en la presencia de amianto. “Neste parlamento falouse moitas horas sobre a asbentose que provoca. E aquí temos un colexio cunha cuberta que está liberando fibras”, apuntó.

Desde la formación lamentan la negativa de Educación a concretar plazos para la realización, siquiera, de las obras más urgentes.

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