Narón reúne a su tejido asociativo en una feria bajo el lema ‘Entre Nós’

Exterior de la Casa da Mocidade de Narón Jorge Meis

El Ayuntamiento de Narón celebrará los próximos días 16 y 17 de octubre la ‘Feira de Asociacións: Entre Nós’, una iniciativa impulsada por la Escola de Participación y dirigida a las entidades del municipio.

La propuesta nace con el objetivo de crear espacios de encuentro, visibilizar el trabajo asociativo y favorecer el conocimiento mutuo y la colaboración entre los colectivos de la localidad naronesa.

Así las cosas, la actividad tendrá lugar en las instalaciones de la Casa da Mocidade y requiere inscripción previa, tal y como explican desde el Consistorio. El programa se desarrollará en dos jornadas que tendrán un carácter complementario. La primera de ellas, la del viernes 16 de octubre (de 18.00 a 20.00 horas), consistirá en una sesión formativa titulada ‘Contar para conectar’, impartida por Lucía Pita, de COMA Comunicación Creativa. En ella, las entidades participantes podrán adquirir herramientas prácticas para comunicar mejor sus proyectos. A este respecto, desde la Escola explican que aprenderán a contar lo que hacen, construir relatos en torno a su trabajo y dar a conocer aquello que ponen en marcha.

Mientras, la jornada central será la del sábado 17 de octubre, de 11.00 a 13.30 horas, también en la Casa da Mocidade, que se convertirá en un espacio de encuentro en el que las asociaciones podrán mostrar sus proyectos y materiales, conocer otras iniciativas, compartir experiencias y establecer nuevas conexiones y posibilidades de colaboración.

Con esta cita, la Escola de Participación de Narón busca poner en valor la diversidad del tejido asociativo naronés y reivindicar la importancia de disponer de espacios en los que las entidades puedan encontrarse, conocerse y hacer visible la labor que desarrollan en el territorio. Quienes deseen participar en la iniciativa deberán formalizar su inscripción previamente.

Para más información, desde el Concello se facilita el teléfono 603 865 413 y el correo electrónico escolaparticipacion@naron.gal.