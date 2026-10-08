Narón exporá o censo electoral durante unha semana, do 12 ao 19 de outubro
O Concello recomenda comprobar que os datos figuren correctamente
O executivo de Narón informou de que o censo electoral estará exposto ao público desde a semana que vén, concretamente, entre o 12 e o 19 outubro, con motivo da convocatoria de eleccións ás Cortes Xerais –29 de novembro–.
Así pois, os veciños e veciñas poderán comprobar se os seus datos figuran de maneira correcta e, de non ser así, presentar a reclamación oportuna.
Neste sentido, as persoas que o desexen poderán consultar o censo de maneira presencial na Oficina de Atención ao Cidadán, situada no baixo piso da casa consistorial. O horario será de 8.30 a 13.30 horas e desde o Concello apuntan que, ao ser festivo o vindeiro luns, a oficina atenderá do 13 ao 19, exceptuando a fin de semana.
Tamén será posible facer a comprobación a través da Sede Electrónica do Instituto Nacional de Estadística (INE) e na delegación provincial deste organismo público na Coruña.
A veciñanza que teña alguna dúbida poderá chamar ao número de teléfono gratuíto que habilitou, o 900 343 232 –en horario de 9.00 a 14.00 horas–. Desde o Concello animan á cidadanía a revisar os sus datos dentro do prazo habilitado, “xa que, unha vez pechado, non será posible presentar reclamacións”, aclara o goberno local.