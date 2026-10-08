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Diario de Ferrol

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Narón

Narón busca incrementar o uso do galego no comercio local cunha nova campaña

A presentación desta iniciativa tivo lugar no consistorio, da man de Olga Ameneiro e María Lorenzo

Redacción Ferrol
08/10/2026 20:49
Olga Ameneiro e María Lorenzo, co cartel da iniciativa
Olga Ameneiro e María Lorenzo, co cartel da iniciativa
Concello
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Que o galego gañe presenza na atención ao público e nas redes sociais dos negocios de Narón. Este é o obxectivo da nova campaña que vén de poñer en marcha o Concello baixo o título de ‘En que podo axudarche?’, que foi presentada na casa consistorial da man das concelleiras de Promoción Económica, Olga Ameneiro, e Política Lingüística, María Lorenzo.

A proposta encádrase, á sua vez, no programa ‘Narón gaña co galego’ e ofrece ao comercio naronés formación, recursos e asesoramento lingüístico para que o persoal das tendas poida traballar en galego.

Retos

Cabe sinalar que os locais que se sumen a esta iniciativa terán que superar dous retos entre o vindeiro 25 de outubro –Día Internacional do Comercio Local– e o 11 de novembro –Día Mundial das Compras–. O primeiro consistirá en atender aos clientes empregando como lingua de contacto inicial o galego, “e mantela mentres a persoa non demostre que prefire expresarse noutro”, explican desde o Consistorio. O segundo consite en publicar en galego nas redes sociais do negocio, podendo pedir axuda, aqueles que o precisen, ao Servizo de Normalización Lingüística do Concello, co obxectivo de revisar os textos ou resolver dúbidas.

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Aqueles que cumpran ambas metas poderán participar nun vídeo publicitario no que se dará a coñecer a súa actividade e asistir a un curso sobre fundamentos de márketing e comunicación –’O idioma como elemento diferenciador, a cargo do presidente do Clúster de Ecommerce Galego, Xosé Luis Reza–.

Esta formación terá lugar no Café Teatro do Pazo os vindeiros sábados 14 e 21 de novembro, entre as 16.00 e as 20.00 horas.

Para participar é preciso escribir un correo electrónico á dirección a.pita@narón.gal entre o 9 e o 22 do vindeiro mes. “O que queremos é animar a quen traballa no comercio a dar o paso, sen esixencias nin esquemas complicados”, apuntou Ameneiro, engadindo que “se atender en galego sae natural, a clientela responde”.

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