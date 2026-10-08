Narón adxudica as obras para mellorar parte do vial principal do polígono industrial Río do Pozo
Será a firma Lancer Proyectos y Obras a encargada de acometer os traballos
Narón adxudicou este xoves as obras de reposición da capa de aglomerado de parte do vial principal do polígono Río do Pozo –avenida Bernardo Romero– por un importe de 139.573,50 euros, impostos incluídos. Será a empresa Lancer Proyectos y Obras S.A. a encargada de acometer as tarefas, cun prazo de execución de dous meses.
Cabe sinalar a este respecto que, ao contaren os traballos con financiación da Consellería de Economía e Industria, estes deberán estar rematados, con data límite, o vindeiro día 26, “salvo comunicación en contra do Concello ou ampliacións do prazo autorizadas”, exponse na Plataforma de Contratación do Sector Público.
Esta actuación parte do estado avanzado de deterioro que presenta o vial, que conecta directamente coa autovía AG-64. O motivo, tal e como se recollía no prego de prescripcións técnicas, é o paso constante de vehículos de gran tonelaxe, así como “a deficiente capa de subbase” e “as condicións climáticas deste inverno”, que provocaron roturas, socavóns e fendeduras no firme.
Así pois, a empresa Lancer actuará nun tramo de 1.420 metros para sanear as zonas máis críticas. As tarefas implicarán o fresado do pavimento, a aplicación de aglomerado en quente, de cinco centímetros de espesor, a nivelación dos sumidoiros e o repintado completo das marcas viais.