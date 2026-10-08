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Diario de Ferrol

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Narón

Narón adxudica as obras para mellorar parte do vial principal do polígono industrial Río do Pozo

Será a firma Lancer Proyectos y Obras a encargada de acometer os traballos

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
08/10/2026 20:36
Rio do Pozo Avenida de Bernardo Romero
Rio do Pozo Avenida de Bernardo Romero
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Narón adxudicou este xoves as obras de reposición da capa de aglomerado de parte do vial principal do polígono Río do Pozoavenida Bernardo Romero– por un importe de 139.573,50 euros, impostos incluídos. Será a empresa Lancer Proyectos y Obras S.A. a encargada de acometer as tarefas, cun prazo de execución de dous meses. 

Cabe sinalar a este respecto que, ao contaren os traballos con financiación da Consellería de Economía e Industria, estes deberán estar rematados, con data límite, o vindeiro día 26, “salvo comunicación en contra do Concello ou ampliacións do prazo autorizadas”, exponse na Plataforma de Contratación do Sector Público.

Esta actuación parte do estado avanzado de deterioro que presenta o vial, que conecta directamente coa autovía AG-64. O motivo, tal e como se recollía no prego de prescripcións técnicas, é o paso constante de vehículos de gran tonelaxe, así como “a deficiente capa de subbase” e “as condicións climáticas deste inverno”, que provocaron roturas, socavóns e fendeduras no firme.

Rio do Pozo Avenida de Bernardo Romero

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Así pois, a empresa Lancer actuará nun tramo de 1.420 metros para sanear as zonas máis críticas. As tarefas implicarán o fresado do pavimento, a aplicación de aglomerado en quente, de cinco centímetros de espesor, a nivelación dos sumidoiros e o repintado completo das marcas viais.

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