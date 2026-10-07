El Cineclube Serie B proyectará en Narón el clásico wéstern ‘El bueno, el feo y el malo’

Imagen de archivo de una proyección del Cineclube Serie B Cedida

El próximo miércoles, 14 de octubre, el Pazo da Cultura albergará la proyección número 50 del Cineclube Serie B, una cita con estrada gratuita que permitirá a los vecinos y vecinas de la localidad disfrutar de un clásico que cumple seis décadas: ‘El bueno, el feo y el malo’.

Alberto Pena, presidente de la entidad cultural, explica que la elección de la cinta no fue difícil. “Pareceunos un título bo, redondo, porque é unha das películas favoritas de todos os membros do Cineclube”, aseveró, añadiendo que la sesión (19.00 horas) servirá, asimismo, de homenaje a “Clint Eastwood, que é unha lenda viva aos seus 96 anos como actor e director”.

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Pena sostiene que se trata de una película “que pasa de avós a pais, a fillos e netos, e que conserva o seu encanto aínda co paso do tempo”, asevera sobre este clásico del wéstern. “Poder vela en pantalla grande despois de tantos anos fainos moitísima ilusión”, añade el responsable de la entidad, recordando que el film se rodó en Almería y en Burgos y que el cementerio en el que transcurre el duelo final está totalmente recuperado y se puede visitar. “Foi unha experiencia incrible, que recomendamos moito”, añade Alberto Pena sobre una visita en el pasado por parte de los miembros del Cineclube Serie B.