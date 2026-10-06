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Diario de Ferrol

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Narón

Narón celebrará el próximo sábado el Día da Saúde Mental con una yincana en Freixeiro

Habrá tres sesiones: una de 10.30 a 11.30 horas, otra de 11.45 a 12.45 y una de 13.00 a 14.00

Redacción Ferrol
06/10/2026 21:16
parque freixeiro arbolado
La actividad se desarrollará en el parque del barrio naronés
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El Ayuntamiento de Narón ha confirmado que se sumará al Día Internacional da Saúde Mental con una actividad de sensibilización. Se trata de ‘Xincana sen filtros’, que se organizará el próximo sábado día 10 de octubre en el parque de Freixeiro.

La iniciativa, que tiene como principal objetivo hacer reflexionar a los vecinos y vecinas sobre el bienestar emocional propio y de quienes los rodean, estará dirigida tanto a adultos como a menores a partir de 12 años.

La concelleira de Benestar Social, María Lorenzo, aseguró que la salud mental es “cousa de todas as persoas, non só de quen está a pasar por un mal momento”. En cuanto al título de la yincana, explicó que con él se pretende “falar dela con naturalidade, sen máscaras nin tabús”, y también hacerlo de un modo que “invite a participar e no que ninguén se sinta sinalado”.

Pese a tratarse de un evento para concienciar a la población, Lorenzo aclaró que también pretende ser “unha mañá agradable para compartir”.

La ‘Xincana sen filtros’ tendrá plazas limitadas y tres sesiones: una de 10.30 a 11.30 horas, otra de 11.45 a 12.45 y una de 13.00 a 14.00. Las inscripciones se pueden hacer a través del código QR del cartel o de manera presencial el mismo día, hasta 15 minutos antes de cada turno.

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