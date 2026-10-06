La Operación Kilo impulsada por el CRS consiguió casi 4.000 kilos de alimentos en sólo dos días

Desde el centro han querido agradecer la solidaridad de los vecinos AEIG

El Centro de Recursos Solidarios (CRS) de Narón ha hecho un balance positivo de la Operación Kilo. La iniciativa, impulsada por la asociación en colaboración con el Ayuntamiento, se llevó a cabo la semana pasada, entre los días 2 y 3, con el objetivo de recoger alimentos y otros productos destinados a la higiene personal y a la limpieza del hogar.

El propio colectivo informó de que la campaña, desarrollada tanto en su local como en el edificio consistorial y varios supermercados del municipio, ha conseguido reunir casi cuatro toneladas de comida. Las donaciones, compuestas principalmente por productos imperecederos, se destinarán a todas aquellas familias en situación de vulnerabilidad.

“Ese es el resultado de la solidaridad”, publicó el CRS en su página oficial de Facebook, donde añadió que, una vez más la localidad naronesa y el resto de la comarca han demostrado que cuando se unen, son “capaces de hacer cosas enormes”.

Debido a las cifras registradas en solamente dos días, la entidad quiso expresar su agradecimiento a todos los vecinos y vecinas que decidieron acudir a los diferentes puntos de recogida para participar en esta iniciativa. Asimismo, sus miembros esperan que los ciudadanos se animen a ayudar en las iniciativas venideras.