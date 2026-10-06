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Narón

La agrupación vecinal de San Mateo reanuda los martes sus tradicionales talleres de cuero

La actividad se desarrolla en horario de 16.00 a 18.00

Redacción Ferrol
06/10/2026 21:33
san mateo taller de cuero 3 cedida
La iniciativa pretende fomentar la creatividad y la destreza manual
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La parroquia de San Mateo vuelve a contar con una de las actividades que ofrece su agrupación vecinal. Concretamente, se trata de los talleres de cuero, que se están celebrando todos los martes de 16.00 a 18.00 horas en el local de la entidad.

Bajo la orientación de los responsables de impartirlos, los asistentes podrán elaborar objetos artesanales como pulseras, carteras y diferentes accesorios útiles en el día a día. Además, al tratarse de una artesanía tradicional, la propuesta permitirá fomentar aspectos como la autonomía, la creatividad y la imaginación.

Asimismo, los obradoiros también tienen una importante función social, favoreciendo la relación entre los vecinos, así como la participación comunitaria y el intercambio de conocimientos.

Estos talleres se unen a otros que se organizan en el local de la asociación. Algunos celebrados durante los últimos años han sido, por ejemplo, el de decoración de calabazas o el de miedo, vinculados con las fiestas de Samaín.

Por otro lado, las instalaciones de la agrupación vecinal también han servido para impartir otros relacionados con el maquillaje o la informática

En este último caso, la asociación de Diabéticos de Ferrol fue la encargada de organizar en 2018 uno centrado en aquellas personas con dicha enfermedad y el uso de las nuevas tecnologías para mejorar su calidad de vida. Concretamente, la iniciativa tuvo un enfoque práctico para que los presentes aprendiesen diferentes nociones sobre la monitorización remota de glucosa.

La programación mensual de la Biblioteca Municipal de Narón incluirá seis actividades estas semanas

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