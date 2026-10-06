La 42ª edición de la Motix contará con cinco funciones entre este miércoles y el 2 de diciembre

Los estudiantes volverán a disfrutar del teatro en el Pazo da Cultura AEIG

La Mostra de Teatro para a Infancia e a Xuventude de Narón (Motix) celebrará en el Pazo da Cultura su 42ª edición con una programación para los estudiantes más jóvenes de la localidad.

En concreto, la primera propuesta tendrá lugar entre este miércoles y el próximo viernes y estará dirigida al alumnado de Bachillerato y ciclos formativos. Se trata de ‘Memorias dun neno labrego’. La adaptación de la novela de Xosé Neira Veilas, con texto y dirección de Cándido Pazó, está producida por la compañía Contraproducións y el Centro Dramático Galego. En esta, el clásico literario se adapta, mediante un lenguaje contemporáneo, a las nuevas generaciones para abordar temas como la infancia, la emigración, la represión y la pobreza.

Unas semanas después, entre el 22 y el 23 de octubre, será el turno de los estudiantes de sexto de Primaria y ESO, que podrán disfrutar de Criolla y su ‘Sueño’. Por otro lado, del día 25 al 27, el recinto acogerá ‘Os contos do Lobicán’, un espectáculo de Eva Mejuto que combina marionetas, música y poesía.

Ya en noviembre, los bebés de cero a tres años tendrán su propia cita en el programa los días 16, 17 y 18, cuando se presentará ‘Formas’ de Caramuxo Teatro.

Por último, la edición de la Motix la cerrará Ghazafelhos, que llevarán ‘Panxea’ al edificio cultural naronés. Desde el Concello señalan que estas dos últimas propuestas serán estrenos absolutos y calculan que son más de 30 los centros educativos del municipio y otras localidades aledañas que participarán en esta muestra que, además de mantener las funciones en horario lectivo, también dispone de varias sesiones para que puedan asistir las familias.