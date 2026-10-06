El Concello de Narón decide aplazar la instalación de los puntos informativos sobre bullying

Mesas Informativas de acoso escolar, Paseo Maritimo Xuvia Martín Barreiro

La iniciativa municipal consistente en la instalación de varios puntos informativos sobre acoso escolar en la localidad naronesa se ha visto afectada por las previsiones meteorológicas.

En consecuencia, los dos últimos stands previstos para este mes, el del pasado martes en el parque infantil de Freixeiro y el de este miércoles en la Praza da Lectura, se han tenido que aplazar hasta nuevo aviso.

Según el Ayuntamiento, el objetivo de este tipo de acciones es reforzar el trabajo realizado en los centros educativos de Narón y contribuir a la prevención y detección de casos de bullying, además de ofrecer diferentes herramientas para actuar ante estas situaciones.

Este proyecto se suma a otros puestos en marcha por el Concello, como son las mesas informativas centradas en esta realidad social e instaladas el pasado mes de junio en los barrios de Xuvia, A Gándara, A Solaina y O Alto.

En total, el recurso permitió asesorar a cerca de 80 familias. Desde el gobierno local señalaron que casi la mitad de los encuestados reconoció no contar con información suficiente sobre el problema.

Por último, respecto a los stands aplazados este mes, el Consistorio espera poder instalarlos lo antes posible.