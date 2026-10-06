El artista naronés Novoeu publica su nueva canción, titulada ‘Pedra, mans e auga’

El tema estará disponible en Spotify y Youtube Cedida

Adrián Salgado, vecino de Narón y fuertemente vinculado a Sillobre (Fene), publica este miércoles el avance de su próximo trabajo musical. Bajo el nombre de Novoeu, el artista busca ofrecer al público un proyecto contemporáneo basado en aspectos como la tradición, la memoria, la identidad o el patrimonio gallego.

El tema, grabado en las instalaciones de RRStudios, guarda una estrecha relación con el pasado del autor. “Fixen danza tradicional toda a miña vida e sempre estiven un pouco nesee ambiente”, explicó Salgado, además de añadir que el recuerdo de su bisabuela, natural de la parroquia fenesa, fue la semilla que hizo brotar esta canción.

Al rememorar las conversaciones que mantuvo con ella, el río cobró un significado especial, pues le explicó lo libre que se sentía en él cuando acompañaba a su tatarabuela, lo cual sirvió de conexión entre los antepasados del artista y las Lavandeiras de Sillobre. “Púxenme en contacto con elas, propúxenlles un pouco ese tema e, tras volver un pouco ao mundo tradicional, comecei a tocar a pandeireta, o pandeiro e a practicarpara poder gravalo e sacarlle esa parte instrumental ao tema”, declaró..‘Pedras, mans e auga’ estará disponible en Spotify y el videoclip se podrá ver en YouTube a partir de las nueve de la noche.