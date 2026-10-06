285.000 euros en obras para mejorar el centro de mayores de las viviendas de la Marina, en Narón

Centro Maiores Vivendas Mariña_13460919 AEIG

El Concello de Narón ha adjudicado por un total de 285.666,10 euros los trabajos para acondicionar el centro de mayores de las viviendas de la Marina.

Concretamente, las obras forman parte del POS 2025 de la Diputación de A Coruña y estarán financiadas por el Consistorio, además de contar con una donación de 142.644,62 euros realizada por Pull&Bear y derivada de la recaudación en actividades solidarias desde su sede central en la localidad naronesa.

Según el propio Ayuntamiento, el proyecto contempla la retirada y sustitución de varios elementos: el pavimento de granito, los sanitarios, los radiadores, las rampas y las barandillas del inmueble, así como el falso techo y una parte de la tabiquería.

Posteriormente, se procederá a nivelar y renovar el suelo. Asimismo, se redistribuirán los aseos, que tendrán nuevos materiales de fontanería y saneamiento y dispondrán de otra carpintería exterior.

Aparte de estas intervenciones, la actuación incluirá la colocación de una escalera vertical de acceso al sótano y de señales con el objetivo de mejorar la accesibilidad del centro. Además de cambiar los aparatos de calefacción, se modernizará el sistema eléctrico mediante interruptores, luminarias y tomas de corriente.

Finalmente, los trabajos culminarán con la instalación contra incendios, un nuevo mobiliario, el pintado del interior y las puertas y el reemplazo de la barra de madera.

La previsión es que el contrato se firme esta misma semana. Tras la entrega del acta de replanteo y de los planes de seguridad, salud y residuos, la empresa tendrá un mes para comenzar las obras, que se ejecutarán en un plazo de cuatro.

Según la alcaldesa, Marián Ferreiro, el local es “un lugar moi querido polos veciños e veciñas” de la zona que llevaba tiempo “pedindo unha posta do día”.