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Narón

Un cruceiro en mal estado y coches mal aparcados en Narón

Varios vecinos piden que se arregle el monumento de San Martiño de Xuvia y otros más consideración hacia los residentes en la calle Reis Católicos (A Solaina)

Redacción Ferrol
05/10/2026 20:39
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Estado actual de la base del cruceiro
Cedida
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Vecinos de O Couto han protestado por el estado del cruceiro de San Martiño de Xuvia. Aseguran que la base se encuentra deteriorada y podría llegar a poner en riesgo la estabilidad del monumento. Además, algunos residentes de la calle Reis Católicos, en A Solaina, han mostrado su malestar por varios coches mal aparcados en la zona. fotos: cedidas

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Los vehículos, en la calle Reis Católicos
Cedida
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