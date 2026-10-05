Narón
Varios vecinos piden que se arregle el monumento de San Martiño de Xuvia y otros más consideración hacia los residentes en la calle Reis Católicos (A Solaina)
Un cruceiro en mal estado y coches mal aparcados en Narón
Varios vecinos piden que se arregle el monumento de San Martiño de Xuvia y otros más consideración hacia los residentes en la calle Reis Católicos (A Solaina)
Vecinos de O Couto han protestado por el estado del cruceiro de San Martiño de Xuvia. Aseguran que la base se encuentra deteriorada y podría llegar a poner en riesgo la estabilidad del monumento. Además, algunos residentes de la calle Reis Católicos, en A Solaina, han mostrado su malestar por varios coches mal aparcados en la zona. fotos: cedidas