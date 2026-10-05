Un cruceiro en mal estado y coches mal aparcados en Narón

Estado actual de la base del cruceiro Cedida

Vecinos de O Couto han protestado por el estado del cruceiro de San Martiño de Xuvia. Aseguran que la base se encuentra deteriorada y podría llegar a poner en riesgo la estabilidad del monumento. Además, algunos residentes de la calle Reis Católicos, en A Solaina, han mostrado su malestar por varios coches mal aparcados en la zona. fotos: cedidas

Los vehículos, en la calle Reis Católicos Cedida