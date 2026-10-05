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Narón

Últimas horas en Narón para poder apuntarse al curso de reponedor y cajero en supermercados

El plazo de inscripción finalizará este miércoles a las 13.30 horas

Redacción Ferrol
05/10/2026 20:30
Centro de Formación Municipal Irmás Froilaz
Centro de Formación Municipal Irmás Froilaz
Emilio Cortizas
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El Concello de Narón recuerda a sus habitantes que este miércoles el plazo de inscripción en el curso de reposición y caja en supermercados que se desarrollará del 15 de octubre al 14 de diciembre en el centro Irmás Froilaz (A Gándara).

La formación está dirigida a desempleados mayores de 18 años empadronados en el municipio, aunque no se descarta la admisión de personas de otros puntos de la comarca si sobrasen plazas. En total, serán 15 las que se oferten.

Durante todas esas semanas, los participantes aprenderán contenidos relacionados con la organización y distribución de productos, la atención a los clientes, los procedimientos de cobro y pago y nociones de logística, así como varias técnicas de venta.

Desde el Ayuntamiento informan de que las clases serán de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 salvo el 21 de octubre. Sin embargo, los días 6, 13, 16 y 17 de noviembre se impartirán de 8.30 a 14.30.

En cuanto a las prácticas formativas en empresas, que sumarán un total de 100 horas, comenzarán el 18 de noviembre y finalizarán el 14 de diciembre.

Los interesados tendrán hasta las 13.30 de este miércoles para anotarse a través del Rexistro Xeral del Ayuntamiento o de la sede electrónica municipal. Para más información, puede consultarse la web del Concello o llamar al 981 333 135.

Esta iniciativa se une a otras ya puestas en marcha, como es el caso del itinerario completo de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) que dio comienzo el lunes en el centro formativo.

Abiertas en Narón las inscripciones para un curso de reposición y caja en supermercados

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