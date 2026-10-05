Los padres y madres del CEIP Virxe do Mar piden reducir la ratio de tercero de Primaria

Las familias exigen a Inspección Educativa que envíe profesores de refuerzo al centro Jorge Meis

Los padres, madres y tutores legales del CEIP Virxe do Mar han denunciado la situación en la que se encuentra actualmente el aula de tercero de Educación Primaria. En concreto, el problema se halla en la ratio de la clase, que ha ido en aumento desde el curso anterior. “El año pasado eran 17, en este empezaron siendo 22, se incorporó una alumna nada más empezar, otra hace una semana o dos, y en unos días vendrá otro”, aseguró una de las madres afectadas.

“En el acuerdo de maestros que se hizo con Inspección Educativa, se empezaron a aplicar las ratios de 20. Sabemos que en el curso de tercero no corresponde todavía, pero lo que se decía en el convenio es que se llevarían profesores de refuerzo a las aulas que tuvieran más de 20 alumnos”, explicó.

Aunque puede haber hasta un máximo de 25 estudiantes, señaló que entre ellos hay uno “con necesidades especiales”. Por tanto, según la computación aplicada en este tipo de casos, el equipo docente cuenta con un número de estudiantes superior al establecido.

Por ello, las familias decidieron ponerse en contacto con Inspección Educativa, pero por ahora no hay ninguna solución sobre la mesa. Ya el año pasado se desdobló el aula de manera puntual, pero parece ser que no se eliminó la medida. Entre esta situación y el hecho de que, al inicio del curso escolar, no había 25 alumnos, no se solicitó dotar de más docentes al centro.

“No es que pidamos que no vengan más niños; lo que sí que exigimos es que, si van a aceptar más, que den también el profesorado que corresponde”, aseveró una de las afectadas. Debido a todo esto, los familiares de la clase de tercero de Educación Primaria exigen una solución urgente que facilite la labor que desempeñan los maestros del CEIP Virxe do Mar y que asegure una atención adecuada a todos los alumnos del colegio.