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Narón

La segunda edición del Encontro de Cantos de Taberna de Sedes contará con tres agrupaciones

Desde la asociación Vai Rañala Meu! informan de que la cita tendrá lugar el próximo sábado en el centro cívico social, a las 19.30 horas 

Redacción Ferrol
05/10/2026 21:09
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El evento está pensado para bailar y cantar
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Los vecinos y vecinas de Sedes están contando los días que faltan para la segunda edición del Encontro de Cantos de Taberna, programado para el próximo sábado 10 de octubre.

La cita, organizada por la asociación cultural Vai Rañala Meu! en colaboración con la Diputación de A Coruña, tendrá lugar a las siete y media de la tarde en el centro cívico social de la parroquia naronesa.

En total, serán tres las agrupaciones que participarán este año. De hecho, se trata de las mismas que inauguraron el cartel del año pasado: Cantando afóganse as penas (San Sadurniño), Son de Cantos (Fene) y los anfitriones, Cantos de Taberna de Sedes (Narón). Todas ellas se encargarán de animar el ambiente con foliadas, muiñeiras, pasodobles y otros géneros que incitarán a bailar y cantar a los amantes del folclore gallego.

Desde Vai Rañala Meu! recuerdan que, debido al espíritu popular del evento, la entrada será totalmente gratuita y esperan que los asistentes disfruten de esta propuesta cultural, que combina música y tradición a partes iguales.

Los interesados en acudir pueden consultar más información en la página web oficial de la asociación.

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