La programación mensual de la Biblioteca Municipal de Narón incluirá seis actividades estas semanas

La siguiente cita será el próximo sábado a las 11.00 horas AEIG

La Biblioteca Municipal de Narón sigue preparando diferentes actividades con motivo de su programación para el mes de octubre, iniciada el pasado sábado en la agencia de lectura de A Gándara, donde los niños y niñas de entre ocho y 16 años pudieron disfrutar del escape room ‘Os misterios da biblioteca’, de la compañía Ludus Formación e Lecer.

No obstante, la propuesta del próximo fin de semana estará dirigida a pequeños con una edad mínima de tres años. Se trata de ‘Contos miúdos’, un cuentacuentos con narración y canto a cargo de Paula Carrera. En la cita, prevista para el sábado a las 11.00 horas en la propia biblioteca, los asistentes podrán disfrutar de la literatura a través del juego, la participación y la imaginación. En este caso, el plazo de inscripción se abre hoy a las 16.00.

Justo una semana después, Ana Meilán presentará ‘Ao meu lado, mil animais podes ser...’, una obra pensada para bebés de seis a 36 meses. Al igual que el evento anterior, será necesario reservar plaza, en este caso a partir del martes 13 a partir de las 16.00 horas. Tanto este evento como los dos anteriores están cofinanciados por la Consellería de Cultura, Educación e Universiade dentro del programa ‘Ler conta moito’.

No sólo para niños

Más allá de estas citas para niños y niñas, el lunes 19 habrá hueco para actividades destinadas al público adulto. Concretamente, a las 18.00, el complejo naronés celebrará el Día das Escritoras con ‘Elas escriben’, un coloquio en el que participarán tres autoras de la localidad: Isabel Ramos, Ana Varela y Raquel Villanueva.

En total, conversarán durante unha hora sobre diferentes aspectos como la construcción de personajes femeninos, el tiempo dedicado a escribir, la conciliación y los cuidados o la visibilidad de las autoras. Además, el evento –de entrada gratuita– finalizará con un espacio final en el que podrá participar el público.

Por otro lado, debido a la celebración del Día internacional de las bibliotecas, se organizarán dos visitas guiadas, una para el público general el jueves 22, de 18.00 a 19.00 horas, y otra exclusivamente para mayores de edad al día siguiente, de 11.00 a 12.00. Además, ese mismo viernes se realizará un tour por la agencia de lectura municipal de A Gándara, que dará comienzo a las 17.30 y terminará alrededor de las 18.30. Las reservas para todos estos itinerarios se podrán hacer desde el 16 de octubre.

Ya el viernes día 23, la sala principal será el lugar elegido para acoger, a las 19.30, el espectáculo gratuito ‘A corva’, de Cristina Collazo. En este, la actriz compostelana ofrecerá tanto a los jóvenes como a los mayores de edad un show inspirado en Carmen Montoiro, considerada una de las componedora de huesos más conocidas de Galicia.

Al día siguiente, a las 11.00 horas, Trémola Teatro se encargará de divertir a los más pequeños con ‘A nena que comía todos os libros’. Para asistir a la función, será necesario anotarse a partir del martes 20 a las 20.00.

Últimas propuestas

La Biblioteca Municipal de Narón cerrará su programación del mes de octubre el sábado 31 con con ‘O misterio dos calacús’. La actividad, orientada a niños y niñas mayores de cuatro años, comenzará aproximadamente a las 11.00 e incluirá un cuento y una búsqueda de calabazas escondidas entre libros, así como un taller para que cada participante elabore la suya. Los interesados podrán reservar plaza desde el martes día 27, a las 16.00.

Según el Ayuntamiento naronés, toda la información sobre estas citas está disponible en las redes sociales de la biblioteca y las inscripciones se pueden realizar de manera presencial o llamando al número de teléfono 981 382 173.