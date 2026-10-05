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Narón

El Pazo da Cultura de Narón será el escenario de la obra teatral ‘Memorias dun neno labrego’

La adaptación del clásico de Neira Vilas está dirigida por el dramaturgo Cándido Pazó

Redacción Ferrol
05/10/2026 20:50
“Memorias dun neno labrego” cumpre 65 anos este mesmo mes
La función comenzará a las 20.00 horas
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La agenda cultural de la localidad naronesa continuará el próximo sábado 10 de octubre. En concreto, la programación tiene una cita para todos los amantes del teatro en el Pazo da Cultura, que acogerá la representación de ‘Memorias dun neno labrego’.

La adaptación de la compañía Contraproducións, basada en la célebre novela de Xosé Neira Vilas y dirigida por Cándido Pazó, narra la historia de Bambino, un niño cuya voz sirve para narrar la vida en una aldea gallega durante la década de los años cuarenta.

Mediante un reparto compuesto por Xúlio Abonjo, Manuel Cortes, Iris Darriba, Mónica García, Federico Pérez Rey, Santi Romay y Ana Santos, la historia gira entorno a varios recuerdos, que abarcan temas como la infancia, las desigualdades, el bullying, el maltrato, la pérdida de un amigo, la emigración, el trabajo, la esperanza, la represión y la alegría, entre otros.

La función comenzará a las 20.00 horas y los tiques tendrán distintos precios: 12 euros para el público general, 5,50 en el caso de menores de 14 años, y 8,40 en el caso de los abonados y aquellos colectivos con derecho a entrada reducida.

Para más información, puede consultarse la página web oficial del Padroado da Cultura do Concello de Narón.

La programación mensual de la Biblioteca Municipal de Narón incluirá seis actividades estas semanas

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