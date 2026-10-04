Vai Rañala Meu! proyectó en Sedes el documental de Carlos Lorenzo dedicado a José Gestal

El coloquio también se celebró en el centro cívico social de la parroquia Cedida

La asociación cultural Vai Rañala Meu! organizó este domingo, en colaboración con el área de Cultura de la Diputación de A Coruña, una proyección de ‘Cardoña, fotos a sete pesetas’, un documental de Carlos Lorenzo centrado en la figura de José Gestal.

En este, el director celanovés aborda la vida del fotógrafo mediante testimonios de la hija del protagonista, así como de otros expertos y miembros de su ámbito profesional. Es el caso de Xurxo Lobato, Carlos Castelao, Xoán Piñón y Manuel Sendón, que indagan en cómo era el oficio durante la Galicia rural del siglo XX, además de homenajear al popularmente conocido como Cardoña por su contribución a la hora de inmortalizar la memoria de la comunidad autónoma de aquellos años.

En concreto, el trabajo audiovisual –premiado en numerosos festivales cinematográficos– tiene como principal objetivo poner en valor tanto la labor de los fotógrafos ambulantes como sus archivos de instantáneas, que han permitido conservar y conocer mejor la cultura autonómica.

El evento, que tuvo lugar en el centro cívico social de Sedes alrededor de las 18.00 horas, no se limitó a reproducir el documental. Justo después de la proyección, los asistentes pudieron disfrutar de un coloquio en el que participó el propio Carlos Lorenzo, quien aprovechó la ocasión para contar con todo lujo de detalles los entresijos de su cinta. Además, el director también quiso profundizar en la trayectoria profesional de José Gestal y el legado que ha dejado a los ciudadanos gallegos.