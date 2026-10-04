El proyecto Guizo ofrecerá diferentes tipos de actividades a los niños y niñas de Narón

La concelleira de Política Lingüística, María Lorenzo, presentó el programa Cedida

El Concello de Narón ha presentado, a través del Servizo de Normalización Lingüística, la nueva edición de Guizo, un proyecto destinado a niños y niñas de entre seis y 12 años de edad con el objetivo de mejorar la socialización en gallego mediante diferentes actividades de ocio.

Concretamente, la programación se desarrollará en el centro cívico social de O Couto durante tres sábados a las 11.00 horas. La primera cita será el próximo 10 de octubre, cuando los pequeños podrán disfrutar de ‘A maxia da ciencia’ de Arenaria. El taller tiene como principal fin mostrar lo espectaculares y misteriosos que pueden llegar a ser algunos fenómenos físicos y químicos.

Por otro lado, el día 7 de noviembre se organizará un obradoiro de primeros auxilios en la montaña que será impartido por bomberos del Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento de la localidad. Según el Consistorio, tanto los jóvenes como sus familias descubrirán cómo actuar en caso de sufrir fracturas, heridas, golpes de calor, mordeduras o picaduras en entornos naturales.

Finalmente, el programa concluirá el 21 de noviembre con la asociación cultural Os Picos do Sol, que ofrecerá un taller lúdico en el que los niños y niñas, así como sus respectivos padres y madres, aprenderán técnicas como el diábolo, los zancos, el monociclo, el plato chino, el cable de equilibrio.

Pese a que todas las propuestas son gratuitas, será necesario inscribirse previamente enviando un correo electrónico a a.pita@naron.gal, donde se deberá incluir la actividad, el nombre y edad del niño o niña, los datos básicos de su progenitor o tutor legal, un e-mail y un teléfono de contacto.