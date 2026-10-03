Octubre trae a Narón la tercera edición de la Ruta Cabalar, una propuesta de ocio para todas las edades

Tres jinetes de la pasada edición AEIG

El municipio naronés acogerá el próximo sábado 10 de octubre la tercera edición de la Ruta Cabalar Cidade de Narón, una jornada festiva y de convivencia impulsada por la Asociación Cabaleiros de Narón en colaboración con el Ayuntamiento y el Padroado de Deportes.

La iniciativa se presentó recientemente de la mano de la edila de Festas, Mar Gómez, que estuvo acompañada por el presidente de la entidad promotora, Diego Díaz Ramos, y su secretario, Ramiro Pérez Macías.

El programa comenzará a las 9.00 horas a con la recepción de los jinetes y participantes en el número 33 del Camiño da Feira, donde se servirá un café y un desayuno de bienvenida para iniciar la jornada.

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Posteriormente, la marcha ecuestre arrancará a las diez de la mañana e incluirá un descanso a mitad de camino para que los asistentes puedan reponer energías con unos aperitivos. Ya por la tarde, a partir de las 14.00 horas, la actividad se trasladará al recinto ferial de O Trece, en donde se celebrará una comida popular. El menú será a base de callos, churrasco, bebida, postre, café y chupito, con una alternativa infantil que incluye tortilla, pizza o nuggets –habrá también animación e hinchables a lo largo de la tarde–.

El coste de participar tanto en la ruta como en la comida será de 15 euros para las personas socias de la entidad y de 30 para el resto –los menores de 12 años pagarán solamente 15 euros–. Además, existe solo la posibilidad de acudir a comer, teniendo que abonar 25 euros. Quienes deseen tomar parte pueden inscribirse hasta el próximo jueves 8 de octubre. Para ello, deben enviar la hoja de inscripción cubierta y el justificante de pago a través de WhatsApp, a cualquiera de los siguientes tres números de teléfono: Diego (677 193 977), Rami (637 568 347) ou Raúl (610 697 102).

Un momento de la presentación de la III Ruta Cabalar Cidade de Narón Concello

“Para o Concello é un pracer colaborar coa asociación nesta terceira edición. A ruta ten cada vez máis seguemento, e a idea é que tamén poida achegarse ao xantar quen non monte a cabalo e pasar o día en familia”, explicó la responsable municipal en la presentación de la iniciativa, invitando a sumarse a la ciudadanía.