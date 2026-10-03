El Pazo da Cultura de Narón acogió el acto institucional con motivo del Día de la Policía Nacional

Pazo da Cultura celebración del Día de la policía Nacional Daniel Alexandre

El Pazo da Cultura de Narón se convirtió ayer en el espacio elegido para celebrar el día de los Santos Ángeles Custodios, el patrón de la Policía Nacional.Tras la tradicional misa que tuvo lugar en el monasterio de O Couto alrededor de las 11.00 horas, la jornada continuó con el acto institucional en el recinto, famoso por acoger funciones teatrales, conciertos y otro tipo de eventos, como es el caso de esta ceremonia. En ella, agentes, familiares y autoridades acudieron a las 12.15 en el auditorio para poner en valor la labor de los profesionales.

La música estuvo muy presente en el acto Daniel Alexandre

Después de la reproducción de los himnos de España y Galicia –este último interpretado con una gaita por el policía David Fernández–, se dio paso a la jefa de la comisaría local de Ferrol-Narón, Cristina Ochoa. Durante su intervención, quiso mostrar su agradecimiento a los allí presentes por unirse a la ceremonia de un cuerpo que, justo este año, cumple 202 años de historia.

“Hemos sabido evolucionar conforme a las demandas de los tiempos; nuestra trayectoria refleja los cambios políticos, sociales, jurídicos y tecnológicos de nuestro país durante más de dos siglos”, declaró Ochoa, quien aseguró que, en las últimas décadas, la Policía Nacional ha avanzado hacia un modelo “altamente especializado, incorporando nuevas capacidades y especialidades”, sin olvidar su principal cometido, “estar al lado de los ciudadanos y hacer de la seguridad un instrumento al servicio de su libertad y de su convivencia”.

La jefa de la comisaría local de Ferrol-Narón, Cristina Ochoa, durante su discurso Daniel Alexandre

“Somos conscientes de que tenemos importantes retos por delante. Galicia es, actualmente, una de las comunidades autónomas más seguras de España, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior. Y desde nuestra comisaría de Ferrol-Narón contribuimos diariamente a mantener esos niveles de seguridad gracias al trabajo de los 225 hombres y mujeres que integran nuestro cuadro de personal y que trabajan sin descanso para mantener y mejorar las buenas cifras que nos acompañan”, señaló la comisaria jefa.

Por otro lado, Ochoa consideró esencial que tanto ella como sus compañeros sigan trabajando para erradicar “cualquiera forma de violencia”, en especial la de género, que continúa “sumando víctimas”. Aparte de esto, aseveró que, a nivel local, quieren “seguir construyendo una policía que represente mucho más que una institución”.

Respecto a la nueva delegación para ambos municipios, la comisaria jefa se mostró optimista. “Seguimos avanzando en el proyecto de una futura comisaría para Ferrol-Narón, con el objetivo de dotar a nuestros agentes de los mayores medios humanos y materiales para desempeñar adecuadamente sus funciones”, indicó.

En total, fueron 11 los agentes que recibieron las condecoraciones de este año Daniel Alexandre

Tras su discurso y un caluroso aplauso por parte de los asistentes, se procedió a hacer entrega de la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco a once miembros del Cuerpo Nacional de Policía: el inspector Álvaro Manuel Navarro, el subinspector José Luis Díaz, el oficial José Luis Nolasco, el fiscal jefe del área de Ferrol, Daniel Jove, y los agentes María José Vázquez, Mónica Medín, Enrique José López, Sergio López, Rufino Gómez, Marcos Fernández y Álvaro González.

Dos agentes colocaron una corona de flores junto a la imagen del santo Daniel Alexandre

Después de estas distinciones, llegó el turno de las metopas conmemorativas otorgadas al centro de menores Virgen del Carmen de Ferrol, al Speis de Narón y al Parque de Bomberos de la ciudad naval.

Acto seguido, mientras sonaba ‘La muerte no es el final’ en homenaje a los policías fallecidos en acto de servicio, dos agentes se subieron al escenario portando una corona de flores, que depositaron junto a la imagen del santo.

La regidora naronesa, Marián Ferreiro, también intervino en el acto Daniel Alexandre

Al cabo de un rato, la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, fue la encargada de intervenir en una ceremonia que contó con la presencia de autoridades como el teniente de alcalde de Ferrol, Javier Díaz Mosquera; la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros; y la subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela. La regidora naronesa quiso agradecer “a entrega e profesionalidade” de los miembros del cuerpo, cuyo éxito debería medirse “por aquilo que non chega a ocorrer”.

A continuación, Taboadela tomó el testigo subrayando el compromiso, experiencia y dedicación de todos los hombres y mujeres que trabajan cada día para garantizar la seguridad ciudadana, así como los buenos datos al respecto que registra la zona. Asimismo, señaló varios retos a los que se enfrenta la sociedad actual, tales como la ciberdelincuencia, la violencia de género y los delitos de odio. Sobre estos últimos, señaló que los ciudadanos “non podemos permitir que a orixe dunha persoa, as súas crenzas ou a súa identidade se convertan en motivo de discriminación”.

Finalmente, los asistentes al acto se pusieron en pie para escuchar el Himno de la Policía Nacional que dio paso a una degustación de aperitivos en el vestíbulo del Pazo da Cultura de Narón. Ahora, los agentes deberán esperar un año para volver a festejar su gran día, que se celebrará en Ferrol.