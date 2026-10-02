Recogida de firmas en el pabellón del CEIP A Solaina para exigir reformas urgentes

Tanto familiares como vecino acudieron para mostrar su apoyo a la causa | jorge meis Jorge Meis

La Asociación de Nais e Pais de Alumnos del CEIP A Solaina organizó este viernes por la tarde, entre las 17.00 y las 20.00 horas, una jornada para recoger firmas con un único objetivo: exigir a la Xunta de Galicia una reforma integral del colegio naronés que, aproximadamente, cuenta con más de 300 estudiantes.

Según los progenitores, las instalaciones cuentan con desperfectos entre los que se encuentran humedades, falta de aislamiento, radiadores en mal estado, amianto en algunos techos y baños deteriorados.

En este último caso, el colectivo criticó a la Consellería de Educación, pues aseguraron que se comprometió a arreglarlos durante el pasado verano, unas labores que, dicen, no se han llevado a cabo.

Debido a todo esto, la Anpa decidió organizar este evento en el pabellón del centro educativo, donde acudió el grupo Antha para animar el ambiente.

Asimismo, el líder local del PSdeG-PSOE, Jorge Ulla, y el diputado Aitor Bouza visitaron las instalaciones para mostrar su apoyo a los afectados.

Esta recogida de firmas se une a otros actos llevados a cabo por los padres y madres del alumnado de A Solaina. Ya en el curso anterior, decidieron despedir las clases celebrando irónicamente un velatorio para protestar por la agonía del centro educativo.

Los ataúdes dan paso a los cascos de obra en el inicio del curso del CEIP A Solaina Más información

Dado que la situación se sigue prolongando en el tiempo, la semana pasada optaron por colocar una pancarta, así como cascos, grúas y otros elementos relacionados con la construcción en las verjas situadas junto a la entrada de la escuela para seguir presionando al ejecutivo liderado por Alfonso Rueda.

El objetivo es, en definitiva, conseguir cuanto antes una solución que permita rehabilitar las zonas en mal estado con el fin de garantizar la seguridad de los pequeños, los docentes y el resto del personal.