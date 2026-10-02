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Narón

La librería Day reanuda en Narón su calendario de eventos literarios con ‘Oto, o xigante comenubes’

Además de un cuentacuentos, la presentación contará con una actuación musical en directo

Redacción Ferrol
02/10/2026 21:16
Librería Day
El evento comenzará a las 17.30 horas
Jorge Meis
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La librería Day, ubicada en el barrio de A Gándara, reinicia este sábado su programación para este nuevo curso, por lo que retomará la organización de presentaciones literarias.

En este caso, la primera cita tendrá lugar esta misma tarde de la mano de 2plicas teatromusical y ‘Oto, o xigante comenubes’, una obra escrita por José Manuel Legazpi e ilustrado por Lidia Amado que combina música y literatura infantil.

Más allá de un cuentacuentos, los más pequeños podrán disfrutar del directo ofrecido por los miembros de la academia musical. En concreto, la historia se centra en un gigante con los pies en la tierra y la cabeza en las nubes para mostrar a los niños y niñas un mundo lleno de imaginación. Además, la gestión de las emociones cobra protagonismo en un trabajo que cuenta con una banda sonora integrada en el ejemplar.

Desde la organización informan de que el evento comenzará a las 17.30 horas en la propia librería (carretera de A Gándara, 140) y esperan que tanto el público principal como sus familias disfruten de una tarde que promete música y literatura a partes iguales.

Más allá de esta propuesta, se han confirmado otras cuatro citas para este mes. La siguiente que contempla la programación será el jueves día 8, cuando contarán con el escritor Francisco Narla, quien acudió el pasado junio para dar a conocer su novela más reciente, ‘Suseia’, un libro ambientado en el Santiago de Compostela medieval.

Para más información sobre la presentación de ‘Oto o xigante comenubes’ y las que se organizarán en las próximas semanas, pueden consultarse las redes sociales de la librería Day.

Librería Day. Isabel Prieto y Antonio Martínez

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