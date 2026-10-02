El Concello de Narón adjudica por más de 77.000 euros tres obras en el pabellón de As Lagoas

El objetivo de estas actuaciones es mejorar el estado del complejo deportivo Cedida

El Consistorio naronés ha anunciado la adjudicación de tres obras en el pabellón de As Lagoas. Los trabajos, que suman una inversión total de 77.519,23 euros, tienen como principal objetivo mejorar el estado del complejo deportivo.

Concretamente, más del 55% del montante –42.961,03 euros– se destinará a labores para reparar el tejado y optimizar el sistema de drenaje exterior. Por otro lado, también se actuará en la zona oeste del recinto con el fin de nivelar el terreno y solucionar los problemas de filtración en la fachada.

En cuanto a las intervenciones restantes, desde el Concello informan de que se ha adjudicado la ampliación de las gradas superiores mediante un total de 24.243,95 euros. Asimismo, se emplearán más de 10.314 en la instalación de líneas de vida para reforzar la seguridad del personal que tenga que realizar trabajos de mantenimiento en el tejado.

Por último, el Ayuntamiento ha confirmado que se destinarán 4.500 euros para colocar un nuevo marcador. Según el concelleiro de Deportes, Ibán Santalla, con estas obras se da respuesta a un problema “que se viña arrastrando no pavillón das Lagoas dende hai tempo” y se mejora el complejo para su uso por parte de los vecinos.