Las asociaciones de Narón ya pueden consultar en el BOP la convocatoria de subvenciones

Alrededor de una veintena de colectivos podrían aspirar a estas ayudas Jorge Meis

El Boletín Oficial da Provincia da Coruña (BOP) ha publicado las bases reguladoras de la convocatoria pública para conceder subvenciones a asociaciones y otras entidades de ámbito municipal en el concello de Narón.

El documento, disponible en la página web del registro, está dirigido a las actuaciones y programas realizados durante el pasado 2025, concretamente a aquellos diseñados con el fin de promover y dinamizar la participación activa de los vecinos y vinculados a ámbitos como la inmigración, la juventud, el medioambiente, las minorías étnicas, la salud, las personas con discapacidad o drogodependencias, la igualdad, la cultura, la atención a los mayores, y la salud, entre otros.

Las ayudas, con cargo al presupuesto del Ayuntamiento naronés, sumarán un importe máximo de 33.277,76 euros y la cantidad concedida a cada entidad no bajará de los 3.000.

Por otro lado, la publicación especifica que no serán objeto de subvención todas aquellas actividades cuyo único cometido sea la organización de comidas y viajes, así como las sujetas a un convenio de colaboración con el Concello.

Respecto a los criterios de valoración que determinarán la cantidad de dinero percibida, se establecen diferentes puntuaciones dependiendo del interés general de la actividad para la localidad, la falta de iniciativas análogas, la calidad de la programación o el carácter innovador del programa.

Además de estas pautas, se tendrán en cuenta el número de destinatarios y socios, el uso del gallego y la presencia de la mujer en los órganos directivos, entre otros factores. Asimismo, todos los posibles beneficiarios deberán poder aportar con recursos propios al menos el 30% del coste total que supongan sus proyectos.

Aproximadamente, el municipio de Narón cuenta con una veintena de colectivos que, debido a sus actividades y objetivos, podrían aspirar a estas subvenciones. Para consultar más información, se puede visitar la página web del BOP.

Otras ayudas

Desde el pasado lunes se encuentra abierto el plazo de solicitud de las ayudas para regalos de Navidad, dotadas de un montante total que alcanza los 15.000 euros. Según el Consistorio, podrán pedirlas los residentes que lleven al menos seis meses empadronados en la localidad y tengan a su cargo menores de entre cero y 16 años de edad a 31 de diciembre de 2026.

En concreto, se destinarán hasta 60 euros a cada menor mediante la entrega de un cheque, que se podrá gastar en un único establecimiento de la localidad para comprar juguetes, libros, ropa o calzado, entre otros artículos.

El último día para tramitar la petición –a través de la sede electrónica del Concello, el Rexistro Xeral municipal y del resto de medios previstos en la ley– será el 19 de octubre.