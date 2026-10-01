La Casa da Mocidade de Narón será el lugar elegido para organizar un escape room matinal este sábado

La actividad tendrá lugar en la agencia de lectura municipal a las 11.00 horas Jorge Meis

La Biblioteca Municipal de Narón celebrará el próximo 24 de octubre el Día Internacional de las Bibliotecas. No obstante, la fecha no se quedará ahí, pues durante todo el mes se organizarán diferentes actividades para poner en valor estos espacios utilizados por los lectores y estudiantes de la localidad.

Aparte de la muestra ‘Do depósito ao teu fogar’ para que los vecinos y vecinas puedan llevarse a sus respectivas casas aquellos ejemplares expurgados durante el pasado verano, la programación incluirá propuestas como ‘Os misterios da biblioteca’ de la compañía Ludus Formación e Lecer.

Esta iniciativa, cofinanciada por la Consellería de Cultura, Educación e Universidade, consistirá en un escape room dirigido a niños y niñas de entre ocho y 16 años de edad que pondrá a prueba tanto el trabajo en equipo como el ingenio y la capacidad de observación de quienes se atrevan a unirse a este reto.

En concreto, el juego de aventura tendrá lugar este sábado a las 11.00 horas en la agencia de lectura municipal de A Gándara. Todos los interesados en participar deberán acudir a las instalaciones con su carnet de la Red de Bibliotecas de Galicia y no podrán tener sanciones pendientes.