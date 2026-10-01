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Narón

El Speis visitó la ciudad de Vigo para participar en el simulacro nacional de emergencias Polex

Aparte de los bomberos de Narón, Tarragona y Ferrol, también participaron agentes de la Guarda Civil y la Policía Portuaria, el 112 y Guardacostas

Redacción Ferrol
01/10/2026 19:58
SPEIS Naron con tripulantes do buque
El ejercicio de este año se desarrolló en un buque
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El Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento (Speis) del Concello de Narón acudió a Vigo para participar en el Polex 2026, un ejercicio nacional de emergencias marítimas organizado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a través de Salvamento Marítimo.

En esta edición, el supuesto práctico al que se tuvieron que enfrentar los bomberos de la localidad consistió en el incendio de un vehículo eléctrico ubicado en el interior de un buque.

Tras la detección del fuego y la intervención de la tripulación, varios profesionales procedentes de Tarragona llegaron en un helicóptero de Helimer –utilizado por la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima– para desembarcar en el navío y realizar una valoración de la situación. Además, un segundo equipo llegó en lancha para unirse a las maniobras.

Aparte de los bomberos de Narón, Tarragona y Ferrol, el simulacro contó con la participación de agentes de la Guarda Civil y la Policía Portuaria, el 112 y Guardacostas.

El concelleiro de Seguridade Cidadá del municipio naronés, José Oreona, señaló que estos ejercicios permiten al Speis ”adestrar a coordinación con outros servizos para afrontar situacións que, afortunadamente, non son habituais”

nuevo local de la asociación ASCM de Narón

Las asociaciones de Narón ya pueden consultar en el BOP la convocatoria de subvenciones

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