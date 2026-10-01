El centro Manuela Pérez Sequeiros celebra este viernes por la tarde su tradicional Festa de Outono

La cita comenzará a las 16.00 horas | jorge meis Jorge Meis

El centro comunitario Manuela Pérez Sequeiros reanudará este viernes su calendario de celebraciones con la Festa de Outono, un evento que tiene como principal cometido hacer que los usuarios disfruten de una jornada repleta de actividades dirigidas tanto a las personas mayores como a sus familiares.

El evento, que tendrá lugar a las 16.00 horas en el propio complejo, incluirá propuestas que abarcan diferentes tipos de entretenimiento. Además de una amplia variedad de pinchos para abrir el apetito de quienes acudan a la cita, los cantos de taberna y las canciones de animación tendrán su propio hueco dentro de la programación.

Sin embargo, la música y la comida no serán lo único que ofrecerá la tarde de este viernes para los usuarios de las instalaciones, pues el baile también formará parte de la jornada de convivencia. En concreto, la tarde estará amenizada por el cantante Jorge Latino, conocido por animar eventos de diferentes puntos de la comarca de Ferrol.

Aparte de estas actividades, todos aquellos que decidan unirse a la Festa de Outono del centro comunitario Manuela Pérez Sequeiros tendrán a su disposición rifas para poder participar en el sorteo de una cesta, que contará con diferentes productos locales.