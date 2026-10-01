Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

Arranca este viernes en Odeón una campaña con el objetivo de promover la planificación entre las familias

Para recibir el regalo, los interesados deberán realizar una compra presencial en el complejo que suponga un gasto igual o superior a los 20 euros y presentar el ticket correspondiente

Redacción Ferrol
01/10/2026 19:57
Los calendarios se entregarán el próximo 10 de octubre
AEIG
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El centro comercial Odeón continúa poniendo en marcha diferentes iniciativas dedicadas a los clientes que cada día visitan sus comercios. Concretamente, este viernes dará comienzo una campaña –‘Family Planner’– cuyo principal fin es promover la organización familiar. Para ello, se instalará un stand en el que se procederá a la entrega de 200 calendarios planificadores imantados.

Para poder conseguir uno, los interesados deberán realizar entre este viernes y el próximo sábado día 10 de octubre una compra presencial en el complejo que suponga un gasto igual o superior a los 20 euros y presentar el ticket correspondiente para recibir el regalo.

Desde la organización recuerdan que no se aceptarán compras online e informan de que el puesto solamente estará disponible durante el último día de la promoción, a partir de las once de la mañana hasta agotar existencias.

Más allá de esta campaña, el recinto ha servido para la celebración de diferentes tipos de eventos durante las últimas semanas, tales como una exhibición del Club de Baile Deportivo Narón el pasado 26 de septiembre o el proyecto ‘La cabaña de Dando la Nota’.

El centro comercial Odeón acoge una exhibición del Club de Baile Deportivo de Narón

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620