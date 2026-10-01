Arranca este viernes en Odeón una campaña con el objetivo de promover la planificación entre las familias

Los calendarios se entregarán el próximo 10 de octubre AEIG

El centro comercial Odeón continúa poniendo en marcha diferentes iniciativas dedicadas a los clientes que cada día visitan sus comercios. Concretamente, este viernes dará comienzo una campaña –‘Family Planner’– cuyo principal fin es promover la organización familiar. Para ello, se instalará un stand en el que se procederá a la entrega de 200 calendarios planificadores imantados.

Para poder conseguir uno, los interesados deberán realizar entre este viernes y el próximo sábado día 10 de octubre una compra presencial en el complejo que suponga un gasto igual o superior a los 20 euros y presentar el ticket correspondiente para recibir el regalo.

Desde la organización recuerdan que no se aceptarán compras online e informan de que el puesto solamente estará disponible durante el último día de la promoción, a partir de las once de la mañana hasta agotar existencias.

Más allá de esta campaña, el recinto ha servido para la celebración de diferentes tipos de eventos durante las últimas semanas, tales como una exhibición del Club de Baile Deportivo Narón el pasado 26 de septiembre o el proyecto ‘La cabaña de Dando la Nota’.