Abierto el plazo de inscripción en el Club de Debate Alingua, dirigido a alumnos naroneses

La actividad pretende mejorar las destrezas orales en gallego AEIG

El Concello de Narón, a través del Servizo de Normalización Lingüística, vuelve a sumarse al Club de Debate Alingua. La iniciativa, dirigida a los jóvenes del municipio, tiene como principal objetivo mejorar las destrezas orales en gallego de cada uno de sus miembros.

Desde el Ayuntamiento indican que la actividad está orientada a alumnos de tercero y cuarto de ESO, primero de bachillerato y ciclos formativos, aunque deberán tener una edad máxima de 18 años.

En cuanto a los equipos, cada uno estará compuesto por entre cuatro y diez personas y un preparador, que podrá ser profesor o, en su defecto, personal de administración y servicios. Además, los inscritos participarán en una jornada formativa de cuatro horas para aprender habilidades comunicativas de cara a las competiciones.

Todos los grupos disputarán dos debates, también en las fases de clasificación y en la final. En todos ellos, tendrán que defender posturas tanto a favor como en contra de diferentes materias, por lo que deberán preparar los argumentos desde ambos puntos de vista.

Respecto al jurado, estará formado por cinco profesionales de campos como la docencia, la información y la comunicación, la lingüística y el derecho.

Según la previsión del Consistorio naronés, la formación dará comienzo la semana del 12 al 15 de enero y los debates serán del 22 al 26 de febrero, mientras que la final se celebrará el próximo 24 de abril.

Los equipos deberán cubrir y firmar la ficha de inscripción y enviarla por e-mail antes del 20 de noviembre al Servizo de Normalización Lingüística –a.pita@naron.gal–.