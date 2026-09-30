Títeres y cuentacuentos infantiles en San Xiao a través del programa Apego

El Centro Cívico Social de San Xiao acogió el espectáculo Cedida

El programa Apego continuó este miércoles sus actividades de la mano de la compañía A Xanela do Maxín, que visitó el Centro Cívico Social de San Xiao. Allí, los niños y niñas de la parroquia naronesa pudieron disfrutar de ‘Os libros da titiriteira’, un espectáculo adaptado a espacios reducidos que combina el teatro de marionetas y los cuentacuentos con el objetivo de fomentar la lectura entre los más pequeños.