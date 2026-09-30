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Narón

Títeres y cuentacuentos infantiles en San Xiao a través del programa Apego

La compañía A Xanela do Maxín presentó en el Centro Cívico Social ‘Os libros da titiriteira’

Redacción Ferrol
30/09/2026 21:22
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El Centro Cívico Social de San Xiao acogió el espectáculo
Cedida
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El programa Apego continuó este miércoles sus actividades de la mano de la compañía A Xanela do Maxín, que visitó el Centro Cívico Social de San Xiao. Allí, los niños y niñas de la parroquia naronesa pudieron disfrutar de ‘Os libros da titiriteira’, un espectáculo adaptado a espacios reducidos que combina el teatro de marionetas y los cuentacuentos con el objetivo de fomentar la lectura entre los más pequeños. 

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