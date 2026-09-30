Narón
La Biblioteca Municipal de Narón ofrece sus libros expurgados
Los volúmenes se podrán recoger entre este jueves y el próximo 31 de octubre
La Biblioteca Pública Municipal de Narón ha anunciado que entre este jueves y el 31 de octubre ofrecerá sus libros expurgados durante el verano. Tras actualizar su colección, los vecinos y vecinas de la localidad tienen la posibilidad de hacerse con los ejemplares descartados. Para ello, deberán acudir a la sección de adultos, en la planta baja. foto: gala polo