La Biblioteca Municipal de Narón ofrece sus libros expurgados 

Los ejemplares están disponibles en la sección de adultos (planta baja) Gala Polo

La Biblioteca Pública Municipal de Narón ha anunciado que entre este jueves y el 31 de octubre ofrecerá sus libros expurgados durante el verano. Tras actualizar su colección, los vecinos y vecinas de la localidad tienen la posibilidad de hacerse con los ejemplares descartados. Para ello, deberán acudir a la sección de adultos, en la planta baja. foto: gala polo