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Narón

La Biblioteca Municipal de Narón ofrece sus libros expurgados 

Los volúmenes se podrán recoger entre este jueves y el próximo 31 de octubre

Redacción Ferrol
30/09/2026 21:16
Biblioteca Naron (2) (Gala Polo)
Los ejemplares están disponibles en la sección de adultos (planta baja)
Gala Polo
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La Biblioteca Pública Municipal de Narón ha anunciado que entre este jueves y el 31 de octubre ofrecerá sus libros expurgados durante el verano. Tras actualizar su colección, los vecinos y vecinas de la localidad tienen la posibilidad de hacerse con los ejemplares descartados. Para ello, deberán acudir a la sección de adultos, en la planta baja. foto: gala polo

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