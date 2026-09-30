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Narón

El BNG de Narón exige un plan integral que permita humanizar y poner en valor el barrio de Xuvia

Los nacionalistas proponen medidas como mejorar el transporte público, recuperar viviendas y edificios abandonados y modernizar el colegio Ponte de Xuvia

Redacción Ferrol
30/09/2026 21:11
Narón vista general parque Xuvia
La formación propone que se reduzca la contaminación del río
Jorge Meis
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El Bloque Nacionalista Galego de Narón ha reclamado la puesta en marcha de un proyecto “integral e ambicioso” para poner en valor el barrio de Xuvia.

Concretamente, la formación liderada por Geno Carballeira opina que hace falta un plan que responda “ás necesidades reais” de los vecinos y vecinas de la zona. Para ello, proponen mejorar el transporte público, recuperar todas aquellas viviendas y edificios abandonados o sin ningún tipo de uso y la instalación de un pabellón cubierto para la práctica de deportes y actividades de ocio, así como para la organización de eventos.

A su vez, el grupo municipal considera esencial modernizar el colegio Ponte de Xuvia, de modo que el centro educativo con servicios como comedor, áreas de juego y zonas para el desarrollo de actividades extraescolares.

Por otra parte, en materia medioambiental, los nacionalistas defienden que se tomen medidas para hacer frente a la contaminación del río y a las emisiones de Megasa. En cuanto a las zonas verdes, proponen un “investimento planificado e continuado”.

Finalmente, desde el BNG también ven necesario mantener los espacios públicos, apoyar al tejido asociativo y ampliar la oferta cultural.

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