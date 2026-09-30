El BNG de Narón exige un plan integral que permita humanizar y poner en valor el barrio de Xuvia

La formación propone que se reduzca la contaminación del río Jorge Meis

El Bloque Nacionalista Galego de Narón ha reclamado la puesta en marcha de un proyecto “integral e ambicioso” para poner en valor el barrio de Xuvia.

Concretamente, la formación liderada por Geno Carballeira opina que hace falta un plan que responda “ás necesidades reais” de los vecinos y vecinas de la zona. Para ello, proponen mejorar el transporte público, recuperar todas aquellas viviendas y edificios abandonados o sin ningún tipo de uso y la instalación de un pabellón cubierto para la práctica de deportes y actividades de ocio, así como para la organización de eventos.

A su vez, el grupo municipal considera esencial modernizar el colegio Ponte de Xuvia, de modo que el centro educativo con servicios como comedor, áreas de juego y zonas para el desarrollo de actividades extraescolares.

Por otra parte, en materia medioambiental, los nacionalistas defienden que se tomen medidas para hacer frente a la contaminación del río y a las emisiones de Megasa. En cuanto a las zonas verdes, proponen un “investimento planificado e continuado”.

Finalmente, desde el BNG también ven necesario mantener los espacios públicos, apoyar al tejido asociativo y ampliar la oferta cultural.