Asistido un ciclista tras caerse de su vehículo en la parroquia naronesa de San Xiao

El hombre fue atendido en el propio lugar del accidente Daniel Alexandre

Un ciclista tuvo que ser atendido este mediodía por los servicios sanitarios tras resultar herido de carácter leve mientras circulaba con su vehículo por Narón. Según detalló el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el accidente, una caída por causas que no han trascendido, se produjo poco después de las 14.30 horas a la altura del punto kilométrico 1+500 de la carretera DP-5401, a su paso por la parroquia de San Xiao.

Fue un particular que presenció el incidente el que alertó a la central autonómica, indicando que el deportista estaba consciente y que no se encontraba atrapado, pero solicitando asistencia médica por seguridad. De este modo, desde el 112 se movilizó hasta el lugar una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y efectivos de la Policía Local y el destacamento de Tráfico de la Guardia Civil. Asimismo, también se alertó al Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento (Speis) y a Protección Civil, pero como confirmó posteriormente el Concello, su presencia no fue necesaria.