Abiertas en Narón las inscripciones para un curso de reposición y caja en supermercados

La formación incluye hasta 100 horas de prácticas en empresas AEIG

El Concello de Narón abre este jueves el plazo de inscripción en el curso de reposición, caja y atención en secciones de supermercados.

La iniciativa, perteneciente al programa municipal de formación, está dirigida a todas aquellas personas desempleadas que deseen dar sus primeros pasos en el sector. Concretamente, se desarrollará del 15 de octubre al 14 de diciembre en el centro Irmás Froilaz (A Gándara).

En cuanto a la programación, los participantes trabajarán diferentes contenidos durante las primeras semanas, tales como la organización, reposición y distribución de productos, la comunicación y atención a los clientes, los procedimientos de cobro y pago, logística y diversas técnicas de venta, entre otros.

Asimismo, el alumnado también contará con sesiones vinculadas a la prevención de riesgos laborales y a la adaptación al propio puesto de trabajo, aparte de visitas y charlas el 27 de octubre y el 3 de noviembre. Además, habrá unos módulos transversales centrados en aspectos como la perspectiva de género y la búsqueda de empleo.

Respecto a las clases, se impartirán de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 salvo el 21 de octubre y los días 6, 13, 16 y 17 de noviembre, que serán de 8.30 a 14.30. Ya el 18 de este último mes y hasta el 14 de diciembre, darán comienzo las prácticas formativas en empresas, que supondrán unas seis horas diarias, sumando así un total de 100.

Desde el Consistorio informan de que son 15 las plazas que se ofertan para esta acción formativa y que se podrán apuntar las personas mayores de 18 años que se encuentren en situación de desempleo y estén empadronadas en Narón. Las inscripciones se podrán presentar hasta las 13.30 horas del 7 de octubre en el Rexistro Xeral del Ayuntamiento, entre las 8.30 y las 13.30, y en la sede electrónica municipal. Para más información, puede consultar la página web del Concello o llamar al 981 333 135.