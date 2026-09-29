Últimas horas para que los colegios naroneses pidan las actividades educativas del nuevo curso

El Cimix albergará varios talleres sobre patrimonio etnográfico Jorge Meis

El Ayuntamiento naronés recuerda que este miércoles finaliza el plazo para que los colegios del municipio soliciten las actividades educativas para este nuevo curso escolar.

Según el propio gobierno local, toda la información está disponible en la página web oficial del Consistorio, donde se podrá descargar tanto el dossier como el formulario para tramitar la petición. Concretamente, este último deberá enviarse por correo electrónico a la siguiente dirección: m.carrodeguas@naron.gal.

Por otro lado, desde el Concello señalan que las acciones que plantea están dirigidas a todas las edades que comprenden las escuelas. Algunas de ellas consistirán, por ejemplo, en visitar lugares de la localidad como la biblioteca municipal y la agencia de lectura, la ludoteca o el Centro de Recursos Solidarios de Narón (CRS), entre otros.

Asimismo, dentro del listado de actividades educativas para este curso académico también se contempla la realización de diferentes recorridos por otros rincones emblemáticos, tales como la casa consistorial o el Centro de Interpretación dos Muíños Industriais de Xuvia (Cimix), unas instalaciones donde se pondrán en marcha diversos talleres relacionados con la recuperación del patrimonio etnográfico