La ‘Xornadas Profesionais’ de Escena Galega reunieron en Narón a varios miembros del sector

El encuentro se celebró en el Pazo da Cultura de Narón Cedida

El Pazo da Cultura de Narón albergó este martes, entre las 10.00 y las 19.00 horas, las ‘Xornadas Profesionais’ de Escena Galega, un encuentro entre varios miembros del sector gallego.

El evento, que contó con la colaboración del Padroado da Cultura de la localidad y la Diputación de A Coruña, se centró en debatir sobre los diferentes circuitos escolares de artes escénicas que existen actualmente en la comunidad autónoma. Además de la exposición de diferentes modelos, también se abordaron ejemplos de buenas prácticas, así como diversas propuestas de futuro.

En el acto de apertura participaron tanto la presidenta de Escena Galega, Eva Alonso, como la alcaldesa de Narón y presidenta do Padroado da Cultura, Marián Ferreiro, y la diputada de Plans Provinciais, Cristina García Rey. La regidora naronesa aprovechó la ocasión para dar la bienvenida a los allí presentes en un lugar que supone una “referencia do tecido cultural” del municipio. Además, Ferreiro valoró el encuentro organizado por Escena Galega y su labor en el sector.

Por otro lado, la presidenta del colectivo afirmó que esta nueva edición nace de la preocupación por la pérdida de programación infantil y familiar, especialmente en el ámbito escolar, donde pretenden presentar un circuito estable a nivel autonómico.

Finalmente, desde el Concello de Narón y la Diputación de A Coruña esperan que las artes escénicas gallegas puedan seguir ampliando sus horizontes para así llegar al mayor número de público posible.