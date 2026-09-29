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Narón

El Centro de Recursos Solidarios de Narón regalará libros de segunda mano hasta el próximo 31 de octubre

La iniciativa permitirá que cada persona pueda adquirir de manera gratuita hasta cinco ejemplares

Redacción Ferrol
29/09/2026 20:59
CRS de Narón entrevista
La entrega de libros se llevará a cabo todos los miércoles
Daniel Alexandre
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El Centro de Recursos Solidarios de Narón (CRS) ha anunciado que todos los miércoles hasta el 31 de octubre regalarán libros de segunda mano. Los ejemplares, procedentes de diferentes donaciones, abarcan todo tipo de géneros, incluyendo desde clásicos hasta literatura infantil y juvenil.

En sus redes sociales, los miembros de la asociación aseguraron preferir que todas estas novelas encuentren “nuevos lectores” en vez de permanecer almacenadas y “terminar deteriorándose” con el paso del tiempo, señalando además que todas ellas merecen “una segunda vida”. Cada persona que acuda a las instalaciones en horario de 10.00 a 13.00 podrá llevarse hasta cinco obras.

Esta iniciativa solidaria se suma a otras programadas por el CRS como es la Operación Kilo, una campaña para recoger alimentos y productos de primera necesidad que tendrá lugar mañana y el viernes en el Ayuntamiento. Además, este último día y el sábado se desarrollará en ocho supermercados de la localidad, entre los que se encuentran el Centro Comercial de Narón, el Eroski de A Gándara, dos establecimientos Lidl y el Eroski ubicado en A Gándara.

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