‘Buscando á Santa Compaña’ cierra el ciclo de Mércores de Cine en el Pazo da Cultura de Narón

La sesión comenzará a las 20.00 horas Daniel Alexandre

Los vecinos y vecinas de Narón podrán asistir este miércoles a la última proyección enmarcada en el ciclo Mércores de Cine. Concretamente, la película que cerrará la cartelera será ‘Buscando á Santa Compaña’, un film documental grabado en formato de road movie y dirigido por Fernando Cortizo que se centra en la milenaria y espeluznante leyenda gallega.