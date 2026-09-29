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Narón

‘Buscando á Santa Compaña’ cierra el ciclo de Mércores de Cine en el Pazo da Cultura de Narón

El documental, dirigido por Fernando Cortizo, se centra en la milenaria leyenda gallega

Redacción Ferrol
29/09/2026 21:00
Pazo da Cultura ciclo cine de animacion
La sesión comenzará a las 20.00 horas 
Daniel Alexandre
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Los vecinos y vecinas de Narón podrán asistir este miércoles a la última proyección enmarcada en el ciclo Mércores de Cine. Concretamente, la película que cerrará la cartelera será ‘Buscando á Santa Compaña’, un film documental grabado en formato de road movie y dirigido por Fernando Cortizo que se centra en la milenaria y espeluznante leyenda gallega. 

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