Narón
‘Buscando á Santa Compaña’ cierra el ciclo de Mércores de Cine en el Pazo da Cultura de Narón
El documental, dirigido por Fernando Cortizo, se centra en la milenaria leyenda gallega
Los vecinos y vecinas de Narón podrán asistir este miércoles a la última proyección enmarcada en el ciclo Mércores de Cine. Concretamente, la película que cerrará la cartelera será ‘Buscando á Santa Compaña’, un film documental grabado en formato de road movie y dirigido por Fernando Cortizo que se centra en la milenaria y espeluznante leyenda gallega.