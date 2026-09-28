Últimos días para inscribirse en la Andaina Inclusiva de Cores que se celebrará este domingo

La marcha partirá del paseo marítimo de Xuvia

El Concello de Narón recuerda que el próximo viernes, día 2 de octubre, finalizará el plazo para anotarse en la Andaina Inclusiva de Cores que organizarán tanto el propio Consistorio como la asociación sociocultural ASCM el domingo 4.

Bajo el lema ‘1 km de diversión, mil cores, unha mesma causa: inclusión”, el evento pretende reunir a la mayor cantidad de participantes posible, con o sin discapacidad.

En concreto, la entrega de material tendrá lugar a las 16.00 horas en el paseo marítimo de Xuvia, lugar donde a las 17.30 partirá la marcha. Además, aproximadamente cada cien metros, los inscritos se encontrarán con áreas para lanzar polvos holi de colores, todos ellos elaborados con almidón de maíz.

Por último, desde el Ayuntamiento naronés señalan que las personas interesadas en participar en la andaina deberán abonar diez euros con los que, además de poder realizar esta actividad, recibirán un kit con diferentes regalos.

Para más información, pueden llamar al número de teléfono 604 055 703, enviar un correo electrónico a info@ascmgalicia.org o acceder al código QR del propio cartel.