Quejas por filtraciones de agua en el pabellón municipal de A Gándara

Imagen de las filtraciones desde el exterior del pabellón Cedida

Algunos vecinos de A Gándara han protestado por las filtraciones de agua que se han detectado este fin de semana junto al pabellón municipal del barrio naronés. Debido a esto, esperan que el Ayuntamiento actúe lo antes posible para evitar que la situación vaya a más y pueda llegar a causar desperfectos en alguna zona perteneciente a las instalaciones deportivas.