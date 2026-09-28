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Narón

Quejas por filtraciones de agua en el pabellón municipal de A Gándara

Los vecinos detectaron el desperfecto en la zona exterior del complejo deportivo

Redacción Ferrol
28/09/2026 22:21
narón denuncia piscina municipal agua prueba
Imagen de las filtraciones desde el exterior del pabellón
Cedida
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Algunos vecinos de A Gándara han protestado por las filtraciones de agua que se han detectado este fin de semana junto al pabellón municipal del barrio naronés. Debido a esto, esperan que el Ayuntamiento actúe lo antes posible para evitar que la situación vaya a más y pueda llegar a causar desperfectos en alguna zona perteneciente a las instalaciones deportivas. 

Amparo Camoiras

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